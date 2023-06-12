Окупанти вдарили по приватному сектору Костянтинівки: одна людина загинула, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні росіяни завдали ударів по північному регіону, під приціл військ рф потрапило місто Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.
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Як повідомили у прокуратурі, на футбольному полі одного з місцевих парків загинув 49-річний чоловік, котрий косив траву. Крім того, снаряди окупантів поцілили і по приватному сектору, внаслідок чого осколкових поранень та саден зазнали 38-річний чоловік та 85-річна жінка.
Також засобами ураження пошкоджено фасади приватних домоволодінь.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
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