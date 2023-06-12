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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: один человек погиб, двое - ранены

Киев • УНН

 • 884985 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня россияне нанесли удары по северному региону, под прицел войск рф попал город Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: один человек погиб, двое - ранены

Детали

Как сообщили в прокуратуре, на футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву. Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Также средствами поражения повреждены фасады частных домовладений.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

По городу Авдеевка Донецкой области в понедельник утром из авиации нанесли удар российские войска. По предварительной информации, два человека получили ранения.

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