Оккупанты ударили по частному сектору Константиновки: один человек погиб, двое - ранены

Детали

Как сообщили в прокуратуре, на футбольном поле одного из местных парков погиб 49-летний мужчина, который косил траву. Кроме того, снаряды оккупантов попали и по частному сектору, в результате чего осколочные ранения и ссадины получили 38-летний мужчина и 85-летняя женщина.

Также средствами поражения повреждены фасады частных домовладений.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

По городу Авдеевка Донецкой области в понедельник утром из авиации нанесли удар российские войска. По предварительной информации, два человека получили ранения.