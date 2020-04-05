На столичному Хрещатику у підземному колекторі спалахнула пожежа: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Києві вночі виникла пожежа електрокабелів у підземному колекторі по вулиці Хрещатик, 7. Станом на 9.33 - загорання ліквідовано, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
"5 квітня о 01:47 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Хрещатик, 7. По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабеля різної напруги", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили рятувальники, для знеструмлення електричних дротів було викликані аварійні бригади ДТЕК “Київські електромережі” та КП “Київміськсвітло”.
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"Через велику напругу електричних кабелів вогнеборці не могли одразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам було видано перший допуск від ДТЕК “Київські електромережі”, - повідомили у пресслужбі.
За даними ДСНС, о 8:40 загорання в кабельному колекторі локалізовано. О 9:33 - ліквідовано.
Для ліквідації даної надзвичаної ситуації було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.