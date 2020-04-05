На столичном Крещатике в подземном коллекторе вспыхнул пожар: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Киеве ночью возник пожар электрокабелей в подземном коллекторе по улице Крещатик, 7. По состоянию на 9.33 - возгорание ликвидировано, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, 7. По прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения", - говорится в сообщении.
Как сообщили спасатели, для обесточивания электрических проводов было вызваны аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет".
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"Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара. В 5:14 спасателям был выдан первый допуск от ДТЭК "Киевские электросети", - сообщили в пресс-службе.
По данным ГСЧС, в 8:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовано. В 9:33 - ликвидировано.
Для ликвидации данной ситуации было задействовано 10 единиц пожарной техники и около 40 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.