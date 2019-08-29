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На столичній Оболоні затримали двох хлопців за розбійний напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Києві зловмисники погрожували потерпілому зброєю, а потім побили та забрали рюкзак з особистими речами і грошима. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Дніпра побили чоловіка та забрали його особисті речі. Першими на місце події прибули співробітники поліції охорони та патрульні. Потерпілий розповів, що нападників було двоє і описав зловмисників.

Під час відпрацювання району поліцейські помітили двох хлопців, схожих за описом на фігурантів. Ними виявились двоє 18-річних студентів. Із собою вони мали предмет, схожий на пістолет. Також у молодиків знайшли речі потерпілого.

Як з'ясувалося, юнаки повертались із розважального закладу напідпитку. Дорогою зустріли чоловіка та вирішили на нього напасти. Погрожуючи зброєю, зловмисники побили потерпілого та забрали його рюкзак із грошима, інструментами, телефоном та особистими речами.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали банду, яка підозрюється у розбійному нападі на літню жінку у її ж будинку на Київщині.

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Кримінал та НП

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