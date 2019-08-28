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Банда "вибила" з бабусі гроші, які вона збирала на поховання

Банда "вибила" з бабусі гроші, які вона збирала на поховання

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Правоохоронці затримали банду, яка підозрюється у розбійному нападі на літню жінку у її ж будинку на Київщині, де зловмисники вкрали гроші, які жінка збирала на поховання. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов у Facebook, передає УНН.

"Це саме ці покидьки скоїли розбійний напад на беззахисну бабусю у Сквирському районі. Вночі вдерлися в її оселю, забрали гроші, яка старенька відкладала на поховання, зв’язали і побили її. Затримали зухвалу банду ромської національності аж на Вінниччині", - повідомив Нєбитов.

Правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших злочинів.

З його слів, оперативно спрацювали працівники Управління карного розшуку, поліція Сквирського району та бійці КОРДу.

Нагадаємо, на Київщині грабіжники винесли з будинку мільйон гривень та кілограм ювелірки.

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