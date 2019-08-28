Банда "вибила" з бабусі гроші, які вона збирала на поховання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Правоохоронці затримали банду, яка підозрюється у розбійному нападі на літню жінку у її ж будинку на Київщині, де зловмисники вкрали гроші, які жінка збирала на поховання. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов у Facebook, передає УНН.
"Це саме ці покидьки скоїли розбійний напад на беззахисну бабусю у Сквирському районі. Вночі вдерлися в її оселю, забрали гроші, яка старенька відкладала на поховання, зв’язали і побили її. Затримали зухвалу банду ромської національності аж на Вінниччині", - повідомив Нєбитов.
Правоохоронці перевіряють їх на причетність до інших злочинів.
З його слів, оперативно спрацювали працівники Управління карного розшуку, поліція Сквирського району та бійці КОРДу.
Нагадаємо, на Київщині грабіжники винесли з будинку мільйон гривень та кілограм ювелірки.