Банда "выбила" из бабушки деньги, которые она собирала на похороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Правоохранители задержали банду, которая подозревается в разбойном нападении на пожилую женщину в ее же доме в Киевской области, где злоумышленники украли деньги, которые женщина собирала на похороны. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Андрей Небытов в Facebook, передает УНН.
"Это именно эти подонки совершили разбойное нападение на беззащитную старушку в Сквирском районе. Ночью ворвались в ее дом, забрали деньги, которые старушка откладывала на похороны, связали и избили ее. Задержали дерзкую банду ромской национальности аж в Винницкой области", - сообщил Небытов.
Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям.
По его словам, оперативно сработали сотрудники Управления уголовного розыска, полиция Сквирского района и бойцы КОРДа.
Напомним, в Киевской области грабители вынесли из дома миллион гривен и килограмм ювелирки.