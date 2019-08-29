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На столичной Оболони задержали двух парней за разбойное нападение

Киев  •  УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Киеве злоумышленники угрожали потерпевшему оружием, а затем избили и забрали рюкзак с личными вещами и деньгами. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что на улице Героев Днепра избили мужчину и забрали его личные вещи. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции охраны и патрульные. Пострадавший рассказал, что нападавших было двое и описал злоумышленников.

Во время отработки района полицейские заметили двух парней, похожих по описанию на фигурантов. Ими оказались двое 18-летних студентов. С собой они имели предмет, похожий на пистолет. Также у задержанных нашли вещи потерпевшего.

Как выяснилось, юноши возвращались с развлекательного заведения навеселе. По дороге встретили мужчину и решили на него напасть. Угрожая оружием, злоумышленники избили потерпевшего и забрали его рюкзак с деньгами, инструментами, телефоном и личными вещами.

Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяли и направили на проведение экспертизы.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали банду, которая подозревается в разбойном нападении на пожилую женщину в ее же доме в Киевской области

Украинские Национальные Новости

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