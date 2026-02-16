На станції метро "Теремки" у Києві пошкодження стелі через обстріли

$42.990.00
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 10722 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 18586 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 40578 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 39789 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 33674 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 31695 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 72070 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 51445 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 45758 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
Президент Колумбії погодився на створення незалежної комісії для розслідування зв'язків повстанців із наркоторгівлею15 лютого, 20:50 • 6060 перегляди
Угорщина та Словаччина вимагають від Хорватії відкриття альтернативного маршруту для транзиту нафти з рф в обхід України15 лютого, 21:02 • 10494 перегляди
російський оператор БпЛА з елітного підрозділу перейшов на бік України та розкрив деталі підготовки окупантів15 лютого, 21:33 • 4398 перегляди
Компанія Warner Bros Discovery розглядає можливість відновлення переговорів про продаж із Paramount на тлі зміненої пропозиції15 лютого, 21:47 • 8974 перегляди
У бєлгородській області зафіксували масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованого обстрілуVideo15 лютого, 22:26 • 9670 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 40620 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 102652 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 161031 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 91080 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 107633 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Марко Рубіо
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Вашингтон
Іран
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти01:45 • 3510 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 18537 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 26925 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 25530 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 28386 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Дипломатка

На станції метро "Теремки" у Києві пошкодження стелі через обстріли

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін. Пошкодження стелі одного з виходів сталося через попередні обстріли.

На станції метро "Теремки" у Києві пошкодження стелі через обстріли

На станції метро "Теремки" у Києві сталося пошкодження підвісної стелі одного з виходів через попередні обстріли, станція працює без змін, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.

Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін. Водночас учора ввечері, 15 лютого, близько 22:30, було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів. Постраждалих немає

- повідомили у КМДА.

Деталі

Як вказано, у Київському метрополітені пояснюють: "інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів".

"Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу", - зазначили у КМДА.

"Наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції", - ідеться у повідомленні.

Ворожа атака на Київ: вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лук'янівська" - Кличко29.12.23, 08:52 • 32780 переглядiв

Юлія Шрамко

Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ