На станції метро "Теремки" у Києві пошкодження стелі через обстріли
Київ • УНН
Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін. Пошкодження стелі одного з виходів сталося через попередні обстріли.
На станції метро "Теремки" у Києві сталося пошкодження підвісної стелі одного з виходів через попередні обстріли, станція працює без змін, повідомили у КМДА у понеділок, пише УНН.
Станція метро "Теремки" працює у звичайному режимі, рух поїздів здійснюється без змін. Водночас учора ввечері, 15 лютого, близько 22:30, було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі одного з виходів. Постраждалих немає
Деталі
Як вказано, у Київському метрополітені пояснюють: "інцидент стався через неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів".
"Частина дефектів мала прихований характер і не була помітною під час візуальних оглядів. При цьому проводились підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу", - зазначили у КМДА.
"Наразі фахівці продовжують обстежувати систему підвісної стелі та загалом підземний перехід станції", - ідеться у повідомленні.
