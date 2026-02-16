На станции метро "Теремки" в Киеве повреждения потолка из-за обстрелов

На станции метро "Теремки" в Киеве произошло повреждение подвесного потолка одного из выходов из-за предыдущих обстрелов, станция работает без изменений, сообщили в КГГА в понедельник, пишет УНН.

Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме, движение поездов осуществляется без изменений. В то же время вчера вечером, 15 февраля, около 22:30, было зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов. Пострадавших нет - сообщили в КГГА.

Детали

Как указано, в Киевском метрополитене объясняют: "инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученных во время обстрелов".

"Часть дефектов носила скрытый характер и не была заметна при визуальных осмотрах. При этом проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода", - отметили в КГГА.

"Сейчас специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции", - говорится в сообщении.

