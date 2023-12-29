Вражеская атака на Киев: взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская" - Кличко

В Киеве во время вражеской атаки взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская", станция работает как укрытие, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки - написал Кличко в Telegram.

Как отметили в Киевском метрополитене в X, "станция "Лукьяновская" работает только в режиме укрытия. Поезда следуют мимо станции без остановки".

"Все 46 подземных станций продолжают работать в режиме укрытия", - указали в метрополитене.

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