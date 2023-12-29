Вражеская атака на Киев: мэр сообщает о пяти пострадавших

В Киеве в результате вражеской атаки известно о пяти пострадавших, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Сейчас 5 пострадавших в столице. В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двух - в Шевченковском - написал Кличко в Telegram.

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, предварительно, есть возгорание многоэтажки - КГВА