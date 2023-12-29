В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, предварительно, есть возгорание многоэтажки - КГВА
Киев • УНН
Киев подвергся вражеской атаке, приведшей к пожарам
В Святошинском и Подольском районе Киева во время вражеской атаки зафиксировано падение обломков, предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома, проинформировали в КГВА. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе пылает складское помещение, передает УНН.
Детали
"В Святошинском районе столицы предварительно падение обломков. Выясняется информация о возможных разрушениях", - сообщили в КГВА.
"Зафиксировано падение обломков также в Подольском и Святошинском районах столицы. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - отметили в КГГА в Telegram.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что "в Подольском районе горит складское помещение". "Все службы на месте", - добавил он.
Напомним,
В Киеве утром раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО.
В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, предварительно, есть возгорание многоэтажки - КГВА
Киев подвергся вражеской атаке, приведшей к пожарам.
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