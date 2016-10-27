На сьогодні вже подано близько 52 тис. електронних декларацій — НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На сьогодні вже подано близько 52 тис. електронних декларацій. Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький під час позачергового засідання агентства, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні надійшло вже близько 52 тис. декларацій”, — сказав він і додав, що посадовці відповідально поставилися до декларування.
Однак, за його словами, до НАЗК надійшло 200 листів-скарг з проблемами щодо заповнення декларацій.