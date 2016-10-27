На сегодня уже подали около 52 тыс. электронных деклараций - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На сегодня уже подали около 52 тыс. электронных деклараций. Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий во время внеочередного заседания агентства, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день поступило уже около 52 тыс. деклараций", - сказал он и добавил, что должностные лица ответственно отнеслись к декларированию.
Однако, по его словам, НАПК поступило 200 писем-жалоб с проблемами по заполнению деклараций.