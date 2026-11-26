В Україну повернули тіла 250 полеглих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовим, у межах репатріаційних заходів. Про це повідомив у четвер, 26 листопада, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

На щиті: за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям - повідомили в Коордштабі.

Як вказано, слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Коордштаб висловив щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

"На щиті": до України повернули тіла 252 полеглих