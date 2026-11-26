В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим, в рамках репатриационных мероприятий. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.

На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим - сообщили в Коордштабе.

Как указано, следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Коордштаб выразил искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.

"На щите": в Украину вернули тела 252 погибших