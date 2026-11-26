"На щите": в Украину вернули тела 250 погибших
Киев • УНН
В Украину вернули тела 250 погибших людей, которые, по данным рф, могут быть украинскими военнослужащими. Начнётся их идентификация.
В Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, могут принадлежать украинским военнослужащим, в рамках репатриационных мероприятий. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, пишет УНН.
На щите: по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 250 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим
Как указано, следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.
Коордштаб выразил искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий.
"На щите": в Украину вернули тела 252 погибших22.10.26, 13:02 • 5696 просмотров