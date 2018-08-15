На серпневі пенсії спрямовано понад половину необхідних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Пенсії за серпень профінансовано на 55,6 % місячної потреби, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
“Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат за серпень 2018 року. Станом на 14 серпня на виплату пенсій спрямовано 16,7 млрд грн, що становить 55,6 % місячної потреби”, — сказано у повідомленні.
Як уточнили у Фонді, фінансування та виплата пенсій відбувається за графіком.
Нагадаємо, в Україні проводиться розслідування щодо затримки із виплатою пенсій у липні 2018 року.
Раніше УНН повідомляв, що людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, можуть підвищити пенсії вже цього року. Проте це стане можливим за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді.
Зауважимо, у Нацкомісії з цінних паперів стверджують, що гідну пенсію та рівень життя пенсіонерів дозволить забезпечити запровадження другого рівня пенсійної системи — обов’язкового накопичувального.