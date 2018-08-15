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На серпневі пенсії спрямовано понад половину необхідних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Пенсії за серпень профінансовано на 55,6 % місячної потреби, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.

На серпневі пенсії спрямовано понад половину необхідних коштів

“Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсійних виплат за серпень 2018 року. Станом на 14 серпня на виплату пенсій спрямовано 16,7 млрд грн, що становить 55,6 % місячної потреби”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили у Фонді, фінансування та виплата пенсій відбувається за графіком.

Нагадаємо, в Україні проводиться розслідування щодо затримки із виплатою пенсій у липні 2018 року.

Раніше УНН повідомляв, що людям, котрі мали великий трудовий стаж, але низьку зарплату, можуть підвищити пенсії вже цього року. Проте це стане можливим за умови наявності ресурсу у Пенсійному фонді.

Зауважимо, у Нацкомісії з цінних паперів стверджують, що гідну пенсію та рівень життя пенсіонерів дозволить забезпечити запровадження другого рівня пенсійної системи — обов’язкового накопичувального.

Українські Національні Новини

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