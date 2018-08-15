На августовские пенсии направлено более половины необходимых средств
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Пенсии за август профинансированы на 55,6% месячной потребности, передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
“Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсионных выплат за август 2018 года. По состоянию на 14 августа на выплату пенсий направлено 16,7 млрд грн, что составляет 55,6% месячной потребности”, — говорится в сообщении.
Как уточнили в Фонде, финансирование и выплата пенсий идет по графику.
Напомним, в Украине проводится расследование относительно задержки с выплатой пенсий в июле 2018 года.
Ранее УНН сообщал, что людям, которые имели большой трудовой стаж, но низкую зарплату, могут повысить пенсии уже в этом году. Однако это станет возможным при условии наличия ресурса в Пенсионном фонде.
Отметим, в Нацкомиссии по ценным бумагам утверждают, что достойную пенсию и уровень жизни пенсионеров позволит обеспечить внедрение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного.