На що пішла "тисяча за вакцинацію": названо топ-3 витрат українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Українці з тисячі гривень, отриманих за вакцинацію проти COVID-19, найбільше витрачають на книжки, кіно та залізничні квитки. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
Деталі
Так, за даними Мінцифри, у книжкових магазинах українці витратили найбільше — 613,5 млн грн.
Другими за популярністю стали кінотеатри. Квитків у кіно українці скупили на 468 млн грн.
Подорожі зайняли третє місце у списку витрат. На квитки на потяг з "єПідтримки" пішло 209,2 млн грн.
Окрім того, за даними Мінцифри, всього за програмою "єПідтримка" українці вже витратили 1,7 млрд грн. У міністерстві зазначили, них 8,7 млн українців відкрили картки в банках, тоді як 7,6 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання виплат.
Контекст
З 19 грудня кожен українець, який ввів дві дози вакцини проти коронавірусу, може отримати 1000 грн у застосунку “Дія”.
Гроші можна витратити на:
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- абонемент у спортивний зал чи фітнес-центр;
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- квиток в кінотеатр або театр;
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- похід у музей;
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- квиток на потяг чи літак;
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- книжки.
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Доповнення
Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в межах програми “єПідтримка”. Тепер українці віком від 60 років зможуть купити на “ковідну” тисячу ліки.
Також коштами за програмою “єПідтримка” зможуть скористатися неповнолітні. Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти.