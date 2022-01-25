На что пошла "тысяча за вакцинацию": назван топ-3 расходов украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Украинцы из тысячи гривен, полученных за вакцинацию против COVID-19, больше всего тратят на книги, кино и железнодорожные билеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации Украины.
Детали
Так, по данным Минцифры, в книжных магазинах украинцы потратили больше всего — 613,5 млн грн.
Вторыми по популярности стали кинотеатры. Билетов в кино украинцы скупили на 468 млн грн.
Путешествия заняли третье место в списке расходов. На билеты на поезд из "єПідтримки" пошло 209,2 млн грн.
Кроме того, по данным Минцифры, всего по программе "єПідтримка" украинцы уже потратили 1,7 млрд грн. В министерстве отметили, них 8,7 млн украинцев открыли карточки в банках, тогда как в 7,6 млн украинцев подали заявки в "Дія" на получение выплат.
Контекст
С 19 декабря каждый украинец, который ввел две дозы вакцины против коронавируса, может получить 1000 грн в приложении “Дія”.
Деньги можно потратить на:
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- абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;
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- билет в кинотеатр или театр;
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- поход в музей;
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- билет на поезд или самолет;
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- книги.
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Дополнение
Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на ”ковидную" тысячу лекарства.
Также средствами по программе “єПідтримка” смогут воспользоваться несовершеннолетние. Министерство образования и науки уже предоставило предложения по поводу того, на что могут пойти средства.