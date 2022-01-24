Від сьогодні українці віком від 60 років зможуть витратити “ковідну тисячу” на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми “єПідтримка”. Тепер українці віком від 60 років зможуть купити на “ковідну” тисячу ліки. Про це йшлося на засіданні уряду 19 січня, пише УНН.
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Особи від 60 років зможуть придбати на “ковідну” тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу.
Цитата
“Коли саме ви оформили картку — не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років”, — написав він.