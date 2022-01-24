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15 марта, 19:03 • 107882 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146481 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125519 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118903 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105937 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101983 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95059 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить “ковидную тысячу” на лекарства

С сегодняшнего дня украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить “ковидную тысячу” на лекарства

Киев • УНН

 • 25134 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы “єПідтримка”. Теперь украинцы в возрасте от 60 лет смогут купить на “ковидную” тысячу лекарства. Об этом шла речь на заседании правительства 19 января, пишет УНН.

Детали

Лица от 60 лет смогут приобрести на “ковидную” тысячу как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Цитата

“Когда именно вы оформили карту — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарств вам уже исполнилось 60 лет”, — написал он.

Украинские Национальные Новости

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