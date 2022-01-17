“Тисяча за вакцинацію” підлітків: гроші можна буде використати на позашкільну освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Скористатись коштами за програмою “єПідтримка” невдовзі зможуть неповнолітні. Міністерство освіти і науки вже надало пропозиції з приводу того, на що можуть піти кошти. Про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОП.
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“Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з’явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту. Також опрацьовується рішення щодо такої можливості для дітей у віці 12-14 років”, — інформує пресслужба.
Деталі
Крім того, повідомляєтьс я, що найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення щодо можливості використання коштів за програмою “єПідтримка” вакцинованими особами, старшими за 60 років.
Додамо
Раніше в пресслужбі ОПУ повідомили, що Зеленський під час селекторної наради поставив уряду завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми “єПідтримка” для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.