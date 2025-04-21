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На ринку "Барабашово" у Харкові виявили тіло людини: що відомо

Київ • УНН

 • 1746 перегляди

21 квітня на ринку "Барабашово" в Харкові охоронець виявив тіло 52-річної жінки з колото-різаними ранами. Поліція розслідує справу як умисне вбивство та розбій.

На ринку "Барабашово" у Харкові виявили тіло людини: що відомо

На ринку в Харкові охоронець виявив тіло 52-річної жінки з колото-різаними ранами, поліція розслідує справу як умисне вбивство та розбій, повідомили у ГУНП у Харківській області у понеділок, пише УНН.

У Харкові на ринку виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. 21 квітня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів по вулиці Раєвської охоронцем виявлено тіло жінки без ознак життя

- зазначили у поліції.

Як повідомляється, під час огляду на тілі жінки виявлені колоті-різані ушкодження в області обличчя та шиї.

Особу загиблої встановлено. "Нею виявилась 52-річна місцева мешканка", - зазначили у поліції. Після проведення огляду тіло буде направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисника.

Додамо, вулиця Раєвської - одна з тих, якою обмежено територію ринку "Барабашово" у Харкові. Місцеві ЗМІ також підтверджують, що тіло жінки знайшли на ринку "Барабашово".

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