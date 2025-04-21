На рынке "Барабашово" в Харькове обнаружили тело человека: что известно

На рынке в Харькове охранник обнаружил тело 52-летней женщины с колото-резаными ранами, полиция расследует дело как умышленное убийство и разбой, сообщили в ГУНП в Харьковской области в понедельник, пишет УНН.

В Харькове на рынке обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. 21 апреля около 11:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Раевской охранником обнаружено тело женщины без признаков жизни - отметили в полиции.

Как сообщается, во время осмотра на теле женщины обнаружены колото-резаные повреждения в области лица и шеи.

Личность погибшей установлена. "Ею оказалась 52-летняя местная жительница", - отметили в полиции. После проведения осмотра тело будет направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

Добавим, улица Раевской - одна из тех, которой ограничена территория рынка "Барабашово" в Харькове. Местные СМИ также подтверждают, что тело женщины нашли на рынке "Барабашово".

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