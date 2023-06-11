На росії заявляють про нібито падіння безпілотника у калузькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На території калузької області рф “впав” безпілотник, вночі 11 червня. Про це повідомляє губернатор калузької області владислава шапша у Telegram, пише УНН.
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За інформацією російської влади, сталося падіння безпілотного літального апарату на території жуківського району, поблизу села стрілківка.
Зазначається, що постраждалих, а на місці працюють спеціальні служби.
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