На бєлгородщині зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В олексіївському окрузі бєлгородській області росії 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков у Telegram, пише УНН.
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За інформацією губернатора, аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському районі, а вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств.
Зі слів губернатора відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.