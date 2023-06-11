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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На бєлгородщині зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга

Київ • УНН

 • 394581 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. В олексіївському окрузі бєлгородській області росії 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков у Telegram, пише УНН.

На бєлгородщині зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга

Деталі 

За інформацією губернатора, аварія сталася біля вокзалу в Олексіївському районі, а вагони були порожніми та прямували до станції одного з підприємств.

Зі слів губернатора відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на місці працюють оперативні служби.

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