На Белгородщине сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В алексеевском округе белгородской области россии 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает губернатор белгородской области вячеслав гладков в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации губернатора, авария произошла возле вокзала в алексеевском районе, а вагоны были пустыми и направлялись к станции одного из предприятий.
Со слов губернатора известно, что в результате инцидента никто не пострадал, а на месте работают оперативные службы.