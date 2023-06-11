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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На россии заявляют о якобы падении беспилотника в калужской области

Киев • УНН

 • 215577 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На территории калужской области рф “упал” беспилотник, ночью 11 июня. Об этом сообщает губернатор калужской области владислава шапша в Telegram, пишет УНН.

На россии заявляют о якобы падении беспилотника в калужской области

Детали 

По информации российских властей, произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории жуковского района, вблизи села стрелковка.

Отмечается, что пострадавших нет, а на месте работают специальные службы.

Напомним 

В алексеевском округе белгородской области россии 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

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