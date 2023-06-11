На россии заявляют о якобы падении беспилотника в калужской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. На территории калужской области рф “упал” беспилотник, ночью 11 июня. Об этом сообщает губернатор калужской области владислава шапша в Telegram, пишет УНН.
Детали
По информации российских властей, произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории жуковского района, вблизи села стрелковка.
Отмечается, что пострадавших нет, а на месте работают специальные службы.
Напомним
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