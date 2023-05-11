На росії заявили про "атаку українського безпілотника" у брянській області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Губернатор брянської області рф олександр богомаз у своєму Telegram-каналі написав, що нібито український безпілотник обстріляв адміністративну будівлю у місті стародуб, брянської області, пише УНН.
Цитата
"Українським безпілотником здійснено обстріл адміністративної будівлі у стародубі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як заявляє російський губернатор, постраждалих внаслідок нібито атаки БПЛА немає. Оперативні служби вже працюють.
Нагадаємо
Губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков заявив у Telegram, що над приватним житловим сектором Бєлгородського району здетонували і впали два безпілотники.