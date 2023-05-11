На россии заявили о "атаке украинского беспилотника" в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Губернатор брянской области рф александр богомаз в своем Telegram-канале написал, что якобы украинский беспилотник обстрелял административное здание в городе стародуб, брянской области, пишет УНН.
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"Украинским беспилотником осуществлен обстрел административного здания в стародубе", - говорится в сообщении.
Детали
Как заявляет российский губернатор, пострадавших в результате якобы атаки БПЛА нет. Оперативные службы уже работают.
Напомним
Губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника.