На россии заявили о "атаке украинского беспилотника" в брянской области

Цитата

"Украинским беспилотником осуществлен обстрел административного здания в стародубе", - говорится в сообщении.

Детали

Как заявляет российский губернатор, пострадавших в результате якобы атаки БПЛА нет. Оперативные службы уже работают.

Напомним

Губернатор Белгородской области рф Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника.