Влада рф заявляє, що над бєлгородським регіоном здетонували два безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков заявив у Telegram, що над приватним житловим сектором Бєлгородського району здетонували і впали два безпілотники, передає УНН.
Цитата
"Над приватним житловим сектором Бєлгородського району здетонували і впали 2 безпілотники. За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлових будинки: вибиті вікна, посічені паркани та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - стверджує Гладков.
Доповнення
У росії відзвітували про нібито збиття безпілотника під Курськом.