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Влада рф заявляє, що над бєлгородським регіоном здетонували два безпілотники

Влада рф заявляє, що над бєлгородським регіоном здетонували два безпілотники

Київ • УНН

 • 1006535 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков заявив у Telegram, що над приватним житловим сектором Бєлгородського району здетонували і впали два безпілотники, передає УНН.

Цитата

"Над приватним житловим сектором Бєлгородського району здетонували і впали 2 безпілотники. За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлових будинки: вибиті вікна, посічені паркани та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - стверджує Гладков.

Доповнення

У росії відзвітували про нібито збиття безпілотника під Курськом.

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