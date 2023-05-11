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13 марта, 19:26 • 78627 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117951 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112957 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112498 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104793 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100422 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111798 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132040 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Власти рф заявляют, что над белгородским регионом сдетонировали два беспилотника

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали два беспилотника, передает УНН.

Цитата

"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", - утверждает Гладков.

Дополнение

В россии отчитались о якобы сбитом беспилотнике под Курском.

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