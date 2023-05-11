Власти рф заявляют, что над белгородским регионом сдетонировали два беспилотника

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"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", - утверждает Гладков.

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В россии отчитались о якобы сбитом беспилотнике под Курском.