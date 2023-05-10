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13 марта, 19:26 • 68632 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 113645 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 111371 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111100 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103854 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100092 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 111477 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131916 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174106 просмотра

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12 марта, 15:33 • 205085 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В россии заявили о сбитом беспилотнике под курском

В россии заявили о сбитом беспилотнике под курском

Киев • УНН

 • 829341 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В россии отчитались о якобы сбитии беспилотника по курском, о чем заявил глава российского региона роман старовойт, передает УНН.

Детали

Со слов старовойта, беспилотник сбит под курском "силами ПВО" "рано утром". "Обломки упали в деревне толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома", - написал он в телеграм-канале.

Напомним

3 мая в оккупированном Крыму снова было громко – в Феодосии над морем сработало ПВО.

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