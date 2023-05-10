В россии заявили о сбитом беспилотнике под курском
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В россии отчитались о якобы сбитии беспилотника по курском, о чем заявил глава российского региона роман старовойт, передает УНН.
Детали
Со слов старовойта, беспилотник сбит под курском "силами ПВО" "рано утром". "Обломки упали в деревне толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома", - написал он в телеграм-канале.
Напомним
3 мая в оккупированном Крыму снова было громко – в Феодосии над морем сработало ПВО.