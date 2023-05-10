У росії заявили про збитий безпілотник під курськом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У росії відзвітували про нібито збиття безпілотника під курськом, про що заявив глава російського регіону роман старовойт, передає УНН.
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Зі слів старовойта, безпілотник збито під курськом "силами ППО" "рано вранці". "Уламки впали в селі толмачеве. Ніхто не постраждав, але є пошкодження газової труби і фасаду будинку", - написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо
3 травня в окупованому Криму знову було гучно - у Феодосії над морем спрацювала ППО.