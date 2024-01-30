На Рівненщині водій напідпитку побив поліцейського

ukenru
29 березня, 19:41 • 43193 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 97224 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117586 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 233174 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157018 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147621 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133337 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121736 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112890 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34567 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32794 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 35213 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31370 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 32356 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 233171 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385842 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440945 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449297 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358709 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115916 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130771 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124959 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98935 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108008 перегляди
Актуальне
На Рівненщині водій напідпитку побив поліцейського

На Рівненщині водій напідпитку побив поліцейського

Київ • УНН

 • 33433 перегляди

В Острозі 54-річний водій у стані алкогольного сп'яніння побив та наніс тілесні ушкодження поліцейському, який зупинив його у комендантську годину.

В Острозі Рівненської області водій у стані алкогольного сп’яніння побив працівника патрульної поліції, після того як правоохоронці зупинили його під час комендантської години. Тепер йому загрожує до п’яти років за ґратами. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Рівненської області. 

Учора, 29 січня, близько другої ночі в Острозі агресивний 54-річний чоловік наніс працівнику сектору реагування патрульної поліції ВП № 3 (м. Острог) тілесні ушкодження. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання

- йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Як повідомляється, під час патрулювання у комендантську годину водій автомобіля "Volkswagen Golf" проігнорував вимогу правоохоронців  про зупинку. 

Коли патрульним вдалось  упинити порушника, керманич за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак він відмовився від проходження огляду. Коли один із інспекторів складав адмінматеріали, порушник почав нецензурно виражатися на адресу іншого поліцейського та шарпати його за формений одяг.

"Потому агресивний дебошир завдав тілесні ушкодження інспектору СРПП — у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та осаднення". - вказали у поліції. 

Керманичем виявився 54-річний житель села Дертка сусідньої Хмельницької області.  Його затримано.  Відповідно до результатів медичного огляду чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Тривають слідчі дії. Крім того, на порушника склали 6 адмінматеріалів за порушення правил ПДР.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Image

Побив до втрати свідомості: в Одесі затримали чоловіка, який влаштував п'яну бійку в ресторані 19.12.23, 15:28 • 23139 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
volkswagenVolkswagen
ostrohОстрог
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький
rivneРівне
odesaОдеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28