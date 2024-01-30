На Рівненщині водій напідпитку побив поліцейського

В Острозі Рівненської області водій у стані алкогольного сп’яніння побив працівника патрульної поліції, після того як правоохоронці зупинили його під час комендантської години. Тепер йому загрожує до п’яти років за ґратами. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Рівненської області.

Учора, 29 січня, близько другої ночі в Острозі агресивний 54-річний чоловік наніс працівнику сектору реагування патрульної поліції ВП № 3 (м. Острог) тілесні ушкодження. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, під час патрулювання у комендантську годину водій автомобіля "Volkswagen Golf" проігнорував вимогу правоохоронців про зупинку.

Коли патрульним вдалось упинити порушника, керманич за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак він відмовився від проходження огляду. Коли один із інспекторів складав адмінматеріали, порушник почав нецензурно виражатися на адресу іншого поліцейського та шарпати його за формений одяг.

"Потому агресивний дебошир завдав тілесні ушкодження інспектору СРПП — у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої та осаднення". - вказали у поліції.

Керманичем виявився 54-річний житель села Дертка сусідньої Хмельницької області. Його затримано. Відповідно до результатів медичного огляду чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Розпочато досудове розслідування за фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Тривають слідчі дії. Крім того, на порушника склали 6 адмінматеріалів за порушення правил ПДР.

Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному загрожує покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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