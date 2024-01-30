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На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского

На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 11:18  •  17194 просмотра

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В Остроге 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения избил и нанес телесные повреждения полицейскому, который остановил его в комендантский час.

В Остроге Ровенской области водитель в состоянии алкогольного опьянения избил сотрудника патрульной полиции, после того как правоохранители остановили его во время комендантского часа. Теперь ему грозит до пяти лет за решеткой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ровенской области. 

Вчера, 29 января, около двух часов ночи в Остроге агрессивный 54-летний мужчина нанес работнику сектора реагирования патрульной полиции ОП № 3 (г. Острог) телесные повреждения. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания

- говорится в сообщении. 

Детали 

Как сообщается, во время патрулирования в комендантский час водитель автомобиля "Volkswagen Golf" проигнорировал требование правоохранителей  об остановке. 

Когда патрульным удалось  остановить нарушителя, руководитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако он отказался от прохождения осмотра. Когда один из инспекторов составлял админматериалы, нарушитель начал нецензурно выражаться в адрес другого полицейского и дергать его за форменную одежду.

"После этого агрессивный дебошир нанес телесные повреждения инспектору СРПП - у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и осадки". - указали в полиции. 

Руководителем оказался 54-летний житель села Дертка соседней Хмельницкой области.  Он задержан. Согласно результатам медицинского осмотра мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Продолжаются следственные действия. Кроме того, на нарушителя составили 6 админматериалов за нарушение правил ПДД.

Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

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