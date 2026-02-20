На Рівненщині чоловік кілька разів ударив ножем демобілізованого військового і порізав шини його авто

$43.270.03
50.920.34
ukenru
13:29 • 3030 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 6874 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
12:27 • 10153 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
10:00 • 20904 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
09:43 • 10762 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 18262 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 48964 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 81745 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 51066 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 88093 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.1м/с
62%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 28818 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 31128 перегляди
США та Канада перехопили 5 російських літаків біля Аляски 19 лютого - NORAD20 лютого, 07:52 • 16655 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 25597 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 12354 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість13:32 • 4534 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto11:49 • 12629 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
10:00 • 20924 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 53095 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 88113 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Сергій Лисак
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Іран
Женева
Реклама
УНН Lite
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни13:28 • 2400 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 25869 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 31382 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО20 лютого, 06:27 • 29055 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 26370 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

На Рівненщині чоловік кілька разів ударив ножем демобілізованого військового і порізав шини його авто

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У селищі Клевань 43-річний чоловік, який перебуває у СЗЧ, під час конфлікту завдав щонайменше трьох ножових поранень 36-річному демобілізованому військовому. Нападника затримали та відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

На Рівненщині чоловік кілька разів ударив ножем демобілізованого військового і порізав шини його авто

У селищі на Рівненщині чоловік після суперечки завдав щонайменше трьох ножових поранень у грудну клітку, тулуб та плече демобілізованому військовому. Нападника, який до того ж перебуває в СЗЧ, затримали та відправили під варту, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Інцидент стався у селищі Клевань близько 01:30. За даними слідства, 43-річний чоловік, який перебуває у СЗЧ, разом із 36-річним демобілізованим військовим та знайомим розпивали алкогольні напої за місцем проживання старшого. Під час застілля між чоловіками виникла сутичка, яка згодом переросла у бійку на вулиці.

Під час конфлікту господар будинку завдав щонайменше трьох ножових поранень у грудну клітку, тулуб та плече 36-річному чоловіку. Після цього потерпілі намагалися втекти автомобілем, однак нападник порізав ножем шини. Попри це, їм вдалося доїхати до однієї з вулиць селища, де пораненого помітив небайдужий місцевий житель та відвіз до лікарні.

У Києві двоє чоловіків з ножем та викруткою напали на військового, який приїхав на лікування03.11.25, 14:12 • 3783 перегляди

Медики прооперували 36-річного військового, який у травні минулого року був звільнений з полону. Наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. Під час особистого огляду у чоловіка виявили два складні ножі. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські також вилучили димову гранату, артилерійський постріл, запал до гранати з електродетонатором, сповільнювач до підривача, імітаційну протипіхотну міну, 18 куль різного калібру, вісім боєприпасів та два патрони.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Військового у СЗЧ затримали за напад з ножем на двох людей у Києві - поліція20.02.26, 08:57 • 3544 перегляди

Андрій Тимощенков

Кримінал