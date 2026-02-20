На Рівненщині чоловік кілька разів ударив ножем демобілізованого військового і порізав шини його авто

У селищі на Рівненщині чоловік після суперечки завдав щонайменше трьох ножових поранень у грудну клітку, тулуб та плече демобілізованому військовому. Нападника, який до того ж перебуває в СЗЧ, затримали та відправили під варту, передає УНН із посиланням на поліцію Рівненської області.

Деталі

Інцидент стався у селищі Клевань близько 01:30. За даними слідства, 43-річний чоловік, який перебуває у СЗЧ, разом із 36-річним демобілізованим військовим та знайомим розпивали алкогольні напої за місцем проживання старшого. Під час застілля між чоловіками виникла сутичка, яка згодом переросла у бійку на вулиці.

Під час конфлікту господар будинку завдав щонайменше трьох ножових поранень у грудну клітку, тулуб та плече 36-річному чоловіку. Після цього потерпілі намагалися втекти автомобілем, однак нападник порізав ножем шини. Попри це, їм вдалося доїхати до однієї з вулиць селища, де пораненого помітив небайдужий місцевий житель та відвіз до лікарні.

Медики прооперували 36-річного військового, який у травні минулого року був звільнений з полону. Наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. Під час особистого огляду у чоловіка виявили два складні ножі. Під час обшуку за місцем проживання поліцейські також вилучили димову гранату, артилерійський постріл, запал до гранати з електродетонатором, сповільнювач до підривача, імітаційну протипіхотну міну, 18 куль різного калібру, вісім боєприпасів та два патрони.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

