13:29 • 2830 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 6426 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 9820 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 20423 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 10569 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18124 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 48858 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81694 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51021 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 87871 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
На Ровенщине мужчина несколько раз ударил ножом демобилизованного военного и порезал шины его автомобиля

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В поселке Клевань 43-летний мужчина, находящийся в СЗЧ, во время конфликта нанес не менее трех ножевых ранений 36-летнему демобилизованному военному. Нападавшего задержали и отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

На Ровенщине мужчина несколько раз ударил ножом демобилизованного военного и порезал шины его автомобиля

В поселке Ровенской области мужчина после ссоры нанес не менее трех ножевых ранений в грудную клетку, туловище и плечо демобилизованному военному. Нападавшего, который к тому же находится в СЗЧ, задержали и отправили под стражу, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Инцидент произошел в поселке Клевань около 01:30. По данным следствия, 43-летний мужчина, находящийся в СЗЧ, вместе с 36-летним демобилизованным военным и знакомым распивали алкогольные напитки по месту жительства старшего. Во время застолья между мужчинами возникла стычка, которая впоследствии переросла в драку на улице.

Во время конфликта хозяин дома нанес не менее трех ножевых ранений в грудную клетку, туловище и плечо 36-летнему мужчине. После этого потерпевшие пытались скрыться на автомобиле, однако нападавший порезал ножом шины. Несмотря на это, им удалось доехать до одной из улиц поселка, где раненого заметил неравнодушный местный житель и отвез в больницу.

В Киеве двое мужчин с ножом и отверткой напали на военного, приехавшего на лечение03.11.25, 14:12 • 3783 просмотра

Медики прооперировали 36-летнего военного, который в мае прошлого года был освобожден из плена. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили два складных ножа. Во время обыска по месту жительства полицейские также изъяли дымовую гранату, артиллерийский выстрел, запал к гранате с электродетонатором, замедлитель к взрывателю, имитационную противопехотную мину, 18 пуль различного калибра, восемь боеприпасов и два патрона.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Военного в СЗЧ задержали за нападение с ножом на двух человек в Киеве - полиция20.02.26, 08:57 • 3524 просмотра

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП