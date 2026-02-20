На Ровенщине мужчина несколько раз ударил ножом демобилизованного военного и порезал шины его автомобиля
В поселке Клевань 43-летний мужчина, находящийся в СЗЧ, во время конфликта нанес не менее трех ножевых ранений 36-летнему демобилизованному военному. Нападавшего задержали и отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.
В поселке Ровенской области мужчина после ссоры нанес не менее трех ножевых ранений в грудную клетку, туловище и плечо демобилизованному военному. Нападавшего, который к тому же находится в СЗЧ, задержали и отправили под стражу, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Инцидент произошел в поселке Клевань около 01:30. По данным следствия, 43-летний мужчина, находящийся в СЗЧ, вместе с 36-летним демобилизованным военным и знакомым распивали алкогольные напитки по месту жительства старшего. Во время застолья между мужчинами возникла стычка, которая впоследствии переросла в драку на улице.
Во время конфликта хозяин дома нанес не менее трех ножевых ранений в грудную клетку, туловище и плечо 36-летнему мужчине. После этого потерпевшие пытались скрыться на автомобиле, однако нападавший порезал ножом шины. Несмотря на это, им удалось доехать до одной из улиц поселка, где раненого заметил неравнодушный местный житель и отвез в больницу.
Медики прооперировали 36-летнего военного, который в мае прошлого года был освобожден из плена. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали его. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили два складных ножа. Во время обыска по месту жительства полицейские также изъяли дымовую гранату, артиллерийский выстрел, запал к гранате с электродетонатором, замедлитель к взрывателю, имитационную противопехотную мину, 18 пуль различного калибра, восемь боеприпасов и два патрона.
Следователи сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
