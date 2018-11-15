На ринку сої виявили "тіньових" фермерів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На українському ринку сої працюють як легальні, так і “сірі” гравці. Останні не декларуються тому, що вирощують генетично модифікований продукт (ГМО). Про це повідомила керівник регіонального представництва асоціації "Дунайська соя" в Україні Оксана Просоленко, передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.
"Вирощування генетично модифікованих культур в Україні є нелегальним, оскільки сьогодні немає жодної офіційно зареєстрованої ГМ-лінії, що дозволяло б нам вирощувати такі сільгоспкультури", – зауважила вона.
Працювати в законному полі набагато дорожче, розповіла експерт. Легальні гравці несуть додаткові витрати, збуваючи українцями не ГМО продукт, додала Просоленко.
"У загальному вітчизняний виробник по всій технології виробництва несе витрати, які можуть сягати від 10 євро/тонна до 15 євро/тонна", – розповіла вона.
Нагадаємо, майже половина всього ринку АПК України працює у “тіні”. Найбільше нелегалів серед дрібних і середніх фермерів.