Економісти: фермеру дешевше працювати в "тіні", ніж отримувати держдотації

Він пояснив, що податкове навантаження на фермера сьогодні настільки велике, що йому дешевше і комфортніше бути в "тіні", ніж легалізуватися і претендувати на компенсації від держави.

"Дотації та відшкодування дають тим, хто більше робить, більше експортує. Логічно і зрозуміло, чому їх отримали великі агрохолдинги.

І логічно, що сьогодні в "сіру" працювати простіше, і в багато разів дешевше, ніж подаватися на ці дотації.

Вони (селяни - ред.) економлять на оренді землі, якою нелегально користуються. І всі їх обороти не враховуються. Тому що якщо фермер орендує землю, він повинен сплачувати кошти за цю землю і ПДФО (податок на доходи фізичних осіб - ред.) тому, хто цю землю у нього бере. А ПДФО у нас 20%, на секундочку.

Звичайно йому простіше ці гроші заощаджувати, а не легалізуватися, збирати купу паперів і подаватися на дотацію", - говорить Борщевський.

За його даними, тільки половина української землі обробляється легально, все інше - приховано від статистики і держорганів.

"50% "тінізації". Це я говорю про тих, хто нелегально працює на землі.

Як вивести фермера з "тіні": треба врегулювати щодо оренди землі фермером. Щоб він показав, що він орендує. Щоб платив за цю оренду. Тоді йому не вдасться сховатися", - вважає економіст.

Андрій Новак, в свою чергу, впевнений, що до боротьби з "тінню" в АПК потрібно підключати місцеві органи і стимулювати їх доходами до місцевих бюджетів.

"Викликає здивування той факт, що згідно з офіційними даними у нас щороку зростає експорт сільськогосподарської продукції за кордон, але одночасно ця ж офіційна статистика фіксує спад виробництва в АПК. Це говорить про "тінізацію" галузі.

"Тінізація" АПК - це наслідок загальної економічної ситуації в країні, масового використання офшорних схем для ухилення від податків, абсолютна відсутність боротьби податкових органів з цими офшорними схемами. Тому АПК в таких умовах.

Вивести фермерів з "тіні" - це цілий комплекс. Усі платники податків в Україні повинні побачити, що податки ефективно використовуються державою.

Друге - централізованість податкової бюджетної системи, де до сих пір 80% податків безпосередньо йдуть до центрального бюджету, 20% - йдуть місцевим бюджетам.

Таким чином, місцева влада не зацікавлена ​​в "білій" роботі підприємств на своїй території, в тому числі - і аграрних, так як податки вона все одно не отримує, вони йдуть до центрального бюджету. Тому треба децентралізувати податкову бюджетну систему. І тоді місцева влада сама виведе з "тіні" аграріїв", - упевнений Новак.

Нагадаємо, в парламенті говорять, що будуть дотувати лише тих фермерів, хто вийшов "з тіні".

"Держава готова допомагати всім у міру можливості, але вона не може направляти гроші бюджету в прірву. Ми повинні допомогти "тіньовикам" покинути "сіру" зону", - заявляє в.о. голови профільного комітету ВР Олександр Бакуменко.

Разом з тим, згідно з опитуванням Асоціації фермерів і приватних землевласників України, в цьому році з 40 тисяч опитаних фермерів - 58% відмовилися від держдотацій, і не подавали документи на участь в програмах державної підтримки АПК.