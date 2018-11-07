Дорошенко: украинские аграрии работают в “тени”

“Довольно часто я отвечаю, что если хотите получить точные данные по производству аграрной продукции в Украине, то обращайтесь в Министерство сельского хозяйства США. Они имеют не только спутники, но и возможность обрабатывать результаты.

У них даже есть люди, которые отвечают за расчет производства сельскохозяйственной продукции в нашей стране. Наша же официальная статистика, а вслед за ней правительство и министерство аграрной политики, оперирует сомнительными цифрами. На их основании считается не только производство, но и потребление украинцами и экспортные возможности”, — написал он.

На примере Белоцерковского района Киевской области он показал, что официальные данные от реальных могут отличаться на 145%.

“Давайте разберем это на примере Белоцерковского района в 2016 году. Тогда Институт космических исследований Академии наук Украины получил доступ к спутниковым данным нескольких районов Украины.

Выяснилось, что разница между тем, что аграрии декларируют официально и тем, что производится на самом деле составляет до 145%!

Так кукурузы в 2016 году в этом районе было фактически засеяно 25,8 тис. га, а государству отчитались только о 10,5 тис. га.

Меньше разница составляет по подсолнечнику −115%, когда Госстат получает данные о 6,5 тыс. га, а на самом деле засеяно 13,9 тис. га. Площадь под озимой пшеницей в том году была фактически 23,7 тис. га, а "в документах" только 13,7 тыс га. Разница составляет 73%.

По другим культурам разница меньше. А сахарной свеклы задекларировано даже больше, чем фактически засеяно. Но ни по одной культуре данные не совпадают.

Это и есть теневой сектор украинской экономики, который в среднем составляет 40%. Эта продукция реализуется на внутреннем рынке за наличные, или идет по теневым схемам на экспорт”, — подчеркнул эксперт.

Именно поэтому невозможно просчитать стоимость продуктов на год, говорит Дорошенко. Никто не знает, сколько ее произведено, сколько собрано и сколько находится на хранении.

Напомним, профильные эксперты утверждают, что около 70% мелких фермеров работают в “тени”, уклоняясь от уплаты налогов и выплачивая зарплаты в “конвертах”. По этой же причине они не имеют доступа к субсидиям и господдержке.

“Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию”, — объясняет он.

Как ранее заявили в Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, из 40 тысяч опрошенных фермеров — 58% даже не подавали документы на участие в программах господдержки АПК.