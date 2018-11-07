Дорошенко: українські аграрії працюють в "тіні"

"Досить часто я відповідаю, що якщо хочете отримати точні дані по виробництву аграрної продукції в Україні, то звертайтеся до Міністерства сільського господарства США. Вони мають не тільки супутники, а й можливість опрацьовувати результати.

У них навіть є люди, які відповідають за розрахунок виробництва сільськогосподарської продукції в нашій країні. Наша ж офіційна статистика, а слідом за нею уряд і міністерство аграрної політики, оперують сумнівними цифрами. На їх підставі рахується не тільки виробництво, але і споживання українцями і експортні можливості", - написав він.

На прикладі Білоцерківського району Київської області він показав, що офіційні дані від реальних можуть відрізнятися на 145%.

"Давайте розберемо це на прикладі Білоцерківського району в 2016 році. Тоді Інститут космічних досліджень Академії наук України отримав доступ до супутникових даних декількох районів України.

З'ясувалося, що різниця між тим, що аграрії декларують офіційно і тим, що виробляється насправді становить до 145%!

Так кукурудзи в 2016 році в цьому районі було фактично засіяно 25,8 тис. га, а державі відзвітували тільки про 10,5 тис. га.

Менша різниця по соняшнику - 115%, коли Держстат отримує дані про 6,5 тис. га, а насправді засіяно 13,9 тис. га. Площа під озимою пшеницею в тому році була фактично 23,7 тис. га, а "в документах" тільки 13,7 тис. га. Різниця становить 73%.

Щодо інших культур різниця менше. А цукрових буряків задекларовано навіть більше, ніж фактично засіяно. Але ні по одній культурі дані не збігаються.

Це і є тіньовий сектор української економіки, який в середньому становить 40%. Ця продукція реалізується на внутрішньому ринку за готівку, або йде за тіньовими схемами на експорт", - підкреслив експерт.

Саме тому неможливо прорахувати вартість продуктів на рік, каже Дорошенко. Ніхто не знає, скільки її вироблено, скільки зібрано і скільки знаходиться на зберіганні.

Нагадаємо, профільні експерти стверджують, що близько 70% дрібних фермерів працюють в "тіні", ухиляючись від сплати податків і виплачуючи зарплати в "конвертах". З цієї ж причини вони не мають доступу до субсидій і державної підтримки.

"Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер повинен збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію", - пояснює він.

Як раніше заявили в Асоціації фермерів і приватних землевласників України, з 40 тисяч опитаних фермерів - 58% навіть не подавали документи на участь в програмах державної підтримки АПК.