Экономисты: фермеру дешевле работать в “тени”, чем получать госдотации

Он объяснил, что налоговая нагрузка на фермера сегодня настолько велика, что ему дешевле и комфортнее быть в “тени”, чем легализироваться и претендовать на компенсации от государства.

“Дотации и возмещения дают тем, кто больше производит, больше экспортирует. Логично и понятно, почему их получили крупные агрохолдинги.

И логично, что сегодня в "серую" работать проще, и во много раз дешевле, чем подаваться на эти дотации.

Они (фермеры — ред.) экономят на аренде земли, которой нелегально пользуются. И все их обороты не учитываются. Потому что если фермер арендует землю, он должен платить плату за эту землю и НДФЛ (налог на доходы физических лиц - ред.) тому, кто эту землю у него берет. А НДФЛ у нас 20%, на секундочку.

Конечно ему проще эти деньги экономить, а не легализоваться, собирать кучу бумаг и подаваться на дотацию”, — говорит Борщевский.

По его данным, только половина украинской земли обрабатывается легально, все остальное — скрыто от статистики и госорганов.

“Процент "тенизации" 50%. Это я говорю о тех, кто нелегально работает на земле.

Как вывести фермера из "тени": надо урегулировать по аренде земли фермером. Чтобы он показал что он арендует. Чтобы платил за эту аренду. Тогда ему не удастся скрыться”, — считает экономист.

Андрей Новак в свою очередь уверен, что к борьбе с “тенью” в АПК нужно подключать местные органы и стимулировать их доходами в местные бюджеты.

“Вызывает удивление тот факт, что согласно официальным данным у нас ежегодно растет экспорт сельскохозяйственной продукции за рубеж, но одновременно эта же официальная статистика фиксирует спад производства в АПК. Это говорит о "тенизации" отрасли.

"Тенизация" АПК — это следствие общей экономической ситуации в стране, массового использования оффшорных схем для уклонения от налогов, абсолютное отсутствие борьбы налоговых органов с этими оффшорными схемами. Поэтому АПК в таких условиях.

Вывести фермеров из "тени" — это целый комплекс. Все налогоплательщики в Украине должны увидеть, что налоги эффективно используются государством.

Второе — централизованность налоговой бюджетной системы, где до сих пор 80% налогов напрямую идут в центральный бюджет, 20% — идут местным бюджетам.

Таким образом, местные власти не заинтересованы в "белой" работе предприятий на своей территории, в том числе — и аграрных, так как налоги она все равно не получает, они идут в центральный бюджет. Поэтому надо децентрализовать налоговую бюджетную систему. И тогда местные власти сами выведут из "тени" аграриев", — уверен Новак.

Напомним, в парламенте говорят, что будут дотировать лишь тех фермеров, кто вышел "из тени".

“Государство готово помогать всем по мере возможности, но оно не может направлять деньги бюджета в пропасть. Мы должны помочь "теневикам" покинуть "серую" зону", — заявляет и.о. главы профильного комитета ВР Александр Бакуменко.

Вместе с тем, согласно опросу Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, в этом году из 40 тысяч опрошенных фермеров — 58% отказались от госдотаций, и не подавали документы на участие в программах господдержки АПК.