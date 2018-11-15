На рынке сои обнаружили "теневых" фермеров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На украинском рынке сои работают как легальные, так и "серые" игроки. Последние не декларируются потому, что выращивают генетически модифицированный продукт (ГМО). Об этом сообщила руководитель регионального представительства ассоциации "Дунайская соя" в Украине Оксана Просоленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
"Выращивание генетически модифицированных культур в Украине является нелегальным, поскольку сегодня нет ни одной официально зарегистрированной ГМ-линии, что позволяло бы нам выращивать такие сельхозкультуры", - отметила она.
Работать в законном поле гораздо дороже, рассказала эксперт. Легальные игроки несут дополнительные расходы, сбывая украинцам не ГМО продукт, добавила Просоленко.
"В общем отечественный производитель по всей технологии производства несет расходы, которые могут достигать от 10 евро/тонна до 15 евро/тонна", - рассказала она.
Напомним, почти половина всего рынка АПК Украины работает в "тени". Больше всего нелегалов среди мелких и средних фермеров.