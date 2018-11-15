На рынке сои обнаружили "теневых" фермеров

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105302 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111161 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148194 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143204 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135844 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127915 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170213 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118064 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141632 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На рынке сои обнаружили "теневых" фермеров

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На украинском рынке сои работают как легальные, так и "серые" игроки. Последние не декларируются потому, что выращивают генетически модифицированный продукт (ГМО). Об этом сообщила руководитель регионального представительства ассоциации "Дунайская соя" в Украине Оксана Просоленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

"Выращивание генетически модифицированных культур в Украине является нелегальным, поскольку сегодня нет ни одной официально зарегистрированной ГМ-линии, что позволяло бы нам выращивать такие сельхозкультуры", - отметила она.

Работать в законном поле гораздо дороже, рассказала эксперт. Легальные игроки несут дополнительные расходы, сбывая украинцам не ГМО продукт, добавила Просоленко.

"В общем отечественный производитель по всей технологии производства несет расходы, которые могут достигать от 10 евро/тонна до 15 евро/тонна", - рассказала она.

Напомним, почти половина всего рынка АПК Украины работает в "тени". Больше всего нелегалов среди мелких и средних фермеров.

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