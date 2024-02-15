На Прикарпатті під час ракетної атаки рф відпрацювали захисники неба, через уламки була пожежа - ОВА
Київ • УНН
Ракетна атака російських військ в Івано-Франківській області призвела до збиття ворожої цілі, а падаючі уламки спричинили невелику пожежу на дахах господарських будівель, яка була швидко ліквідована.
В Івано-Франківській області під час ракетної атаки російських військ є збиття ворожої цілі, через падіння уламків сталося незначне загорання покрівель господарських будівель, пожежу вже погасили, повідомила у четвер голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні на світанку ворог знову завдав ракетних ударів по містах України. ППО працювала у різних областях країни. На жаль, в деяких містах є влучання", - зазначила голова ОВА.
Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загорання покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано
З її слів, "на щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань".
Атака рф на Львів: на регіон летіло понад 10 ракет, є попадання в об'єкт інфраструктури - мер15.02.24, 08:05 • 100165 переглядiв