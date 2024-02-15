На Прикарпатье во время ракетной атаки рф отработали защитники неба, из-за обломков был пожар - ОВА

В Ивано-Франковской области во время ракетной атаки российских войск есть сбивание вражеской цели, из-за падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек, пожар уже погасили, сообщила в четверг глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, пишет УНН.

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"Сегодня на рассвете враг снова нанес ракетные удары по городам Украины. ПВО работала в разных областях страны. К сожалению, в некоторых городах есть попадания", - отметила глава ОВА.

Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных построек. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован - сообщила Онищук.

По ее словам, "к счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений".

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