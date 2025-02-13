На Прикарпатті дівчата намагались напоїти кота алкоголем - поліція проводить перевірку
Київ • УНН
В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом, намагаючись напоїти його алкоголем. Поліція розпочала перевірку після появи відео інциденту в соцмережах.
В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом - попередньо, намагались напоїти алкоголем. Відео знущань з'явилось в інтернеті, правоохоронці розпочали перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.
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На опублікованому у соцмережах відео дівчата тримають кота і намагаються напоїти його, ймовірно, алкоголем.
"Виявлений факт правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції одразу ж зареєстрували та проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські встановлюють осіб причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності.
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