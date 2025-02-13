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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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На Прикарпатті дівчата намагались напоїти кота алкоголем - поліція проводить перевірку

На Прикарпатті дівчата намагались напоїти кота алкоголем - поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 29343 перегляди

В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом, намагаючись напоїти його алкоголем. Поліція розпочала перевірку після появи відео інциденту в соцмережах.

В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом - попередньо, намагались напоїти алкоголем. Відео знущань з'явилось в інтернеті, правоохоронці розпочали перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Деталі

На опублікованому у соцмережах відео дівчата тримають кота і намагаються напоїти його, ймовірно, алкоголем.

"Виявлений факт правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції одразу ж зареєстрували та проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють осіб причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо

35-річний чоловік у Львівській області підозрюється у тому, що вбив палицею собаку свого односельця та сховав тіло в кущах. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Кримінал та НП
ivano-frankivskІвано-Франківськ
lvivЛьвів

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