На Прикарпатті дівчата намагались напоїти кота алкоголем - поліція проводить перевірку

В Івано-Франківській області двоє дівчат знущались над котом - попередньо, намагались напоїти алкоголем. Відео знущань з'явилось в інтернеті, правоохоронці розпочали перевірку, передає УНН із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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На опублікованому у соцмережах відео дівчата тримають кота і намагаються напоїти його, ймовірно, алкоголем.

"Виявлений факт правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції одразу ж зареєстрували та проводять перевірку", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють осіб причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

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