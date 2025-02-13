На Прикарпатье девушки пытались напоить кота алкоголем - полиция проводит проверку

В Ивано-Франковской области две девушки издевались над котом - предварительно, пытались напоить алкоголем. Видео издевательств появилось в интернете, правоохранители начали проверку, передает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Детали

На опубликованном в соцсетях видео девушки держат кота и пытаются напоить его, вероятно, алкоголем.

"Обнаруженный факт правоохранители Ивано-Франковского районного управления полиции сразу же зарегистрировали и проводят проверку", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают лиц причастных к правонарушению и привлечения их к ответственности.

Напомним

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