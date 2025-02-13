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На Прикарпатье девушки пытались напоить кота алкоголем - полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

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В Ивано-Франковской области две девушки издевались над котом, пытаясь напоить его алкоголем. Полиция начала проверку после появления видео инцидента в соцсетях.

В Ивано-Франковской области две девушки издевались над котом - предварительно, пытались напоить алкоголем. Видео издевательств появилось в интернете, правоохранители начали проверку, передает УНН со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Детали

На опубликованном в соцсетях видео девушки держат кота и пытаются напоить его, вероятно, алкоголем.

"Обнаруженный факт правоохранители Ивано-Франковского районного управления полиции сразу же зарегистрировали и проводят проверку", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают лиц причастных к правонарушению и привлечения их к ответственности.

Напомним

35-летний мужчина во Львовской области подозревается в том, что убил палкой собаку своего односельчанина и спрятал тело в кустах. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Криминал и ЧП
ivano-frankovskИвано-Франковск
lvovЛьвов

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